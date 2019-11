6 novembre 2019- 16:56 Rifiuti: Pagana (M5S), 'no a discarica Centuripe, Musumeci ponga vincolo archeologico'

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - "Il territorio ennese non è una discarica e non può esserlo certamente Centuripe. L’area individuata dall’azienda privata Oikos come idonea per edificare una discarica non può e non deve reggere l’impatto ambientale di ospitare un impianto di trattamento di mille tonnellate di rifiuti al giorno". Così la deputata del M5S all'Ars Elena Pagana che, durante il suo intervento in Aula, ha chiesto al governo Musumeci uno stop all’iter progettuale per la costruzione di una discarica a Centuripe e di apporre il vincolo archeologico e paesaggistico al territorio in questione. "Sollecitiamo l’approvazione del nostro emendamento con il quale si prevede che la distanza delle discariche dai centri abitati aumenti da tre a cinque chilometri - ha aggiunto - e che queste non vengano realizzate su aree agricole. Bisogna ridare tranquillità alle popolazioni che abitano nell’ennese e nelle altre aree siciliane dove si vive nel terrore di trovarsi nelle vicinanze di nuove discariche. In una Regione che non ha ancora un piano dei rifiuti le discariche servono soltanto ad alimentare business dei privati a scapito del territorio e della salute dei cittadini".