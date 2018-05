3 maggio 2018- 17:31 Rifiuti: protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Promuovere lo sviluppo della legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica nell'attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive. Questi gli obiettivi del Protocollo di collaborazione sottoscritto oggi presso la sede della Confindustria di Viale dell’Astronomia dal Generale dei Carabinieri e Commissario di Governo, Giuseppe Vadalà, e dal Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, assieme al Presidente del Gruppo Tematico Industria e Ambiente, Claudio Andrea Gemme.La firma di questo protocollo concretizza la collaborazione tra le due parti avviata già dal novembre scorso e realizza i presupposti per un’azione incisiva e continuativa delle attività dei Soggetti Istituzionali coinvolti, al fine della salvaguardia dell’ambiente e del territorio e per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale."E’ per me motivo di grande soddisfazione professionale avere Confindustria al nostro fianco in questa importante missione - sottolinea il Commissario Vadalà - in quanto consente di affermare in senso assoluto la priorità del valore della legalità soprattutto nei lavori delle gare d’appalto, oltre a significare una importante garanzia per l’affermazione dei liberi valori di mercato contro le infiltrazioni della criminalità".