3 maggio 2018- 17:31 Rifiuti: protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (2)

(AdnKronos) - Nel settore delle bonifiche questo protocollo costituirà un valore incondizionato per il nostro Paese poiché è volto ad ottenere una elevata collaborazione nell'operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici e, conseguentemente, una maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione della bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica."La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è un ulteriore passo in avanti per rafforzare la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale come leva competitiva per lo sviluppo", spiega Vincenzo Boccia. Confindustria, prosegue il presidente, "è convinta da tempo che la crescita e il benessere del Paese non possano prescindere da un uso sempre più efficiente delle risorse ambientali di cui possiamo disporre, a partire dal suolo". Per Claudio Gemme "l’innovazione tecnologica nel settore delle bonifiche garantisce opere di risanamento e riqualificazione ambientale efficienti e di qualità, e rappresenta un’opportunità di crescita non solo ambientale, ma anche sociale ed economica per le imprese e le comunità territoriali". Prosegue Gemme "l’accordo siglato oggi con l’Arma apre un percorso virtuoso di collaborazione sul fronte delle bonifiche e del recupero produttivo dei territori verso il quale auspichiamo convergano anche altre Istituzioni e Organizzazioni competenti in materia".