RIFIUTI: PUPPATO, INTERVENIRE SUBITO CONTRO INCENDI DOLOSI

17 gennaio 2018- 23:48

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Come commissione di inchiesta sul Ciclo dei rifiuti abbiamo verificato che il 20% degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti e nelle discariche è doloso. Un dato che conferma i sospetti che mi hanno portata a chiedere e sostenere l'inchiesta. Ma la notizia più preoccupante è che nel 2017 i roghi di rifiuti sono stati il doppio di quelli nel 2016: c'è un'emergenza e bisogna intervenire subito. Perché è evidente che di fronte alle norme sul trattamento e sullo smaltimento più stringenti previste dalla legge sugli Ecoreati e lo stop della Cina all'importazione, sui rifiuti la via di fuga illecita e non onerosa sta diventando sempre più il fuoco". Lo dice la senatrice Laura Puppato, capogruppo del Pd nella commissione Ecomafie. "