9 luglio 2019- 14:57 Rifiuti: Raggi, 'ne ho parlato con Conte' ma glissa domande cronisti

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Sì, ne abbiamo parlato". La sindaca di Roma Virginia Raggi, interpellata dai cronisti all'uscita da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte, taglia corto sulla querelle rifiuti, nonostante qualche fotografo le gridi in romanesco 'ma come? So tre ore che aspettamo...'. Nel corso dell'appuntamento di oggi nella sede del governo, in agenda da tempo, Conte e la prima cittadina hanno parlato di Roma a 360 gradi. Sulla questione rifiuti, a quanto si apprende, il premier avrebbe chiesto a Raggi com'era andato l'incontro di questa mattina al ministero dell'Ambiente che ha visto seduti attorno al tavolo, oltre alla Raggi, il responsabile del dicastero Sergio Costa, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Prefetto di Roma Gerarda Pantalone.