17 novembre 2018- 14:42 Rifiuti: Rampelli, inceneritori vecchi di mezzo secolo, basta cialtronate

Roma, 17 nov. (AdnKronos) - "È vero, gli impianti di incenerimento ci sono in diverse città italiane ed europee (il loro scopo è chiudere il ciclo dei rifiuti non sostituirsi allo stesso come sarebbe nella proposta di farne uno per provincia). Ma va anche sottolineato che sono stati realizzati decenni fa, che il mondo occidentale ritiene superata questa tecnologia e si sta orientando verso 'rifiuti zero', con politiche spinte di riduzione, recupero e riuso degli scarti, e di messa al bando delle materie non compatibili con queste prospettive, sul modello San Francisco". Lo scrive su Facebook Fabio Rampeli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera."Non è accettabile -lamenta- che il centrodestra italiano abbia sempre posizioni di retroguardia in materia ambientale, mentre i conservatori in tutto il mondo sono da sempre avanguardia sulla tutela della salute e dell’ecosistema. Vuoi vedere che tra breve qualcuno riproporrà la realizzazione di centrali nucleari, mentre i Paesi che le hanno non sanno come smaltirle e investono sulla fusione e sul nucleare pulito per eliminare a monte il dramma delle scorie radioattive?"