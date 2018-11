17 novembre 2018- 14:43 Rifiuti: Rampelli, inceneritori vecchi di mezzo secolo, basta cialtronate (2)

(AdnKronos) - "A bruciare i rifiuti sono buoni tutti, possiamo stipendiare i rom, veri professionisti in materia, qualora fosse questa la ‘trovata’. Chi governa ha il dovere di studiare e applicare le migliori soluzioni per la settima nazione industrializzata del pianeta, non di proporre procedure vecchie di mezzo secolo. L’Italia -conclude Rampelli- deve essere avanguardia del nuovo e non retroguardia del vecchio. Basta cialtronate".