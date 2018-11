19 novembre 2018- 22:06 Rifiuti: Salvini, assente a conferenza stampa per cena al Quirinale

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - Il vicepremier Matteo Salvini conferma che non c'è nessun giallo per la sua assenza alla conferenza stampa a Caserta: "se c'è un Capo di Stato che ho incontrato un mese fa che mi aspetta ad una cena, non credo che sia importante essere o non essere ad una conferenza stampa", dice ospite di 'Quarta Repubblica', dopo aver partecipato al Quirinale al pranzo offerto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore delll'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani.