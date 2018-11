22 novembre 2018- 09:55 Rifiuti: Salvini, non tifo termovalorizzatori, basta che non ci sia monnezza

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Un conto è beccare e mandare in galera i delinquenti che fanno roghi tossici e fanno ammalare di tumore bambini e residenti in Campania. Altro conto sono i rifiuti che non evaporano: il mio problema è togliere la monnezza, ma questo vale a Napoli, a Milano, a Palermo, a Roma. Se ci sono altri strumenti rispetto a bruciarla in maniera pulita e sicura e creare energia me lo dicano". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di Unomattina. "Mi fido del presidente del Consiglio e del ministro dell'Ambiente -ha aggiunto il vicepremier- che stanno studiando il problema non solo per la Campania. Non è che sia un tifoso a prescindere dei termovalorizzatori, a me basta che a gennaio a Napoli e Campania non vengano sommersi dai rifiuti come accadde dieci anni fa".