17 novembre 2018- 15:53 Rifiuti: Sibilia, meno roghi con sicurezza non con inceneritori

Roma, 17 nov. (AdnKronos) - “Sento tante chiacchiere su roghi e rifiuti. Fino ad ora l’unico fatto serio, oltre all’azione costante del ministro Costa, è scritta nero su bianco nel decreto sicurezza. Piani di emergenza per tutte le aziende di rifiuti. Tutte. La munnezza non si brucia da sola, la devi prendere, portare e darle fuoco. Anche i Vigili del Fuoco ci dicono che i roghi diminuiscono quanto maggiore è il controllo del territorio. Insomma con la sicurezza, non con gli inceneritori". Lo scrive in un post su Facebook Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 stelle e sottosegretario all'Interno."È per questo -aggiunge- che abbiamo messo un generale dei Carabinieri con le palle a ministro dell’Ambiente. Che Dio lo benedica e che tutto il governo lo supporti! I rifiuti si comprano e si vendono. Già si fa utile se si vuole e si è capaci. Basta chiacchiere che pure quelle inquinano".