29 ottobre 2019- 19:06 Rifiuti: Sicilia, Pd 'riforma governo è gattopardesca'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La riforma dei rifiuti proposta dal governo regionale è gattopardesca, finge di cambiare tutto per non cambiare nulla". Così il gruppo del Pd all’Ars commenta la riforma del piano regionale dei rifiuti che da domani sarà all’esame dell’Aula. Oggi i deputati dem hanno incontrato a Palazzo dei Normanni sindaci, amministratori ed organizzazioni sindacali del settore."È stato un confronto utile e costruttivo con chi ha davvero il polso della situazione sul territorio – ha detto il capogruppo Giuseppe Lupo – Siamo d’accordo con i sindaci: questa riforma non risolve uno solo dei problemi che abbiamo di fronte". Secondo il Pd inoltre la proposta del governo "rischia di creare contraccolpi anche sull’occupazione". "Proponiamo di modificare la parte che prevede la messa in liquidazione delle attuali Srr per creare nuovi enti di gestione e di prevedere invece l’adeguamento delle società esistenti attraverso modifiche agli statuti - affermano i dem - In questo modo si garantirebbe l’occupazione del settore e si eviterebbe di scaricare sui Comuni, e dunque sui cittadini, i debiti delle società". Tra le proposte del Pd anche quella di ridurre il numero degli Ato dai nove previsti a cinque.