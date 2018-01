RIFIUTI: SICILIA, TRE NOMI AL VAGLIO DI MUSUMECI

13 gennaio 2018- 14:43

Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Sono tre, come apprende l'Adnkronos, i nomi al vaglio di Nello Musumeci per scegliere il nuovo assessore regionale all'Energia e ai Rifiuti della Sicilia, dopo le dimissioni di Vincenzo Figuccia e neppure un mese dalla sua nomina. Tra questi spicca il nome di Alberto Pierobon, 56 anni, originario di Cittadella in provincia di Padova. Un tecnico, di alto profilo. Il suo nome è stato fatto dall'Udc al Governatore. Sembra che Musumeci farà la sua scelta "prestissimo".