17 ottobre 2019- 17:52 Rifiuti: Sicindustria, 'inceneritori sono una necessità'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Gli inceneritori in Sicilia sono imprescindibili. Non si può pretendere di risolvere il tema di ambiente-energia-rifiuti senza affrontare la madre di tutte le questioni: quella dei termovalorizzatori". Così il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese. "Gli impianti sono necessari - aggiunge - e dunque ben venga l’apertura della giunta regionale. Così come necessario è che si faccia in fretta a valutare e aggiornare il fabbisogno residuo da coprire con gli inceneritori. Fondamentale inoltre è che un impianto venga realizzato a Palermo. Bellolampo è senza dubbio il sito ideale e a realizzarlo e gestirlo potrebbe anche essere la Rap".