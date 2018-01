RIFIUTI: SINDACO PALERMO, DA MUSUMECI NUOVO IMPEGNO E SENSIBILITà (2)

13 gennaio 2018- 19:05

(AdnKronos) - Per Orlando "ci troviamo a un bivio e potremo superare questa fase solo con la veloce approvazione dei progetti per la settima vasca, il temporaneo ampliamento della capacità della sesta vasca e, soprattutto, con il rilancio della differenziata a Palermo e in tutta la Regione. Per far ciò occorrerà sicuramente, lo chiede il presidente Musumeci ma anche io a nome dell'Anci, sia l'intervento del Governo nazionale sia il possibile utilizzo delle risorse del Patto per il Sud".