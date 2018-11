19 novembre 2018- 13:11 rifiuti: Toninelli, Governo a rischio? No, no, no

Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - "Di Maio e Salvini si incontreranno e ne parleranno. Ogni volta che ci siamo incontrati, e che si sono incontrati, abbiamo subito trovato la soluzione". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando delle polemiche nel governo sugli inceneritori. E alla domanda se è a rischio il governo gialloverde, proprio sui rifiuti, Toninelli sorride e replica: "No, no, no".