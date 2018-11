19 novembre 2018- 13:09 Rifiuti: Toninelli, inceneritori vintage? Di Maio è stato fin troppo buono...

Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Gi inceneritori sono roba vintage? Direi che il ministro Di Maio è stato fin troppo buono, perché il vintage può essere anche una cosa bella...". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli commentando le parole del vicepremier sugli inceneritori. "E' un dossier che abbiamo trattato molto in sede di contratto di governo - dice ancora Toninelli che è nel cantiere Anas del viadotto Himera lungo l'autostrada Palermo-Catania per un sopralluogo - In quella sede abbiamo scritto una cosa: economia circolare e non economia lineare per quanto riguarda i rifiuti con riduzione degli incenerimenti fino ad arrivare al graduale superamento, testuali parole del contratto, dell'incenerimento dei rifiuti. Quindi è già risolto...".