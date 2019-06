28 giugno 2019- 17:10 Rifiuti: vertice a Palermo, Orlando ‘rilanciare ruolo pubblico Bellolampo’

Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - Dopo la riunione tecnica di ieri presso la Rap sulla situazione dell'impianto di Bellolampo, la discarica di Palermo, oggi si è tenuto un incontro fra il Sindaco Leoluca Orlando, l'Assessore all'Ambiente Giusto Catania e l'Amministratore unico della società partecipata Giuseppe Norata. "Nel corso dell'incontro è stato ribadito che RAp intende assumere la responsabilità piena della gestione dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Palermo, rilanciando il ruolo pubblico della piattaforma di Bellolampo". "Per far ciò - afferma il Sindaco - il Comune continuerà a puntare ad una collaborazione istituzionale con la Regione affinché siano individuate soluzioni strutturali per il conferimento dei rifiuti dei comuni della provincia e perché la RAP sia messa in condizioni di poter operare al meglio". Nel corso dell'incontro di ieri si era deciso, al fine di fare fronte al surplus di rifiuti trasferiti a Bellolampo dai comuni della provincia e al diniego di conferimento da parte di alcune discariche individuate dalla Regione, di "dotare rapidamente la Rap di un impianto Tmb mobile e di chiedere ai competenti uffici del Dipartimento regionale di autorizzare il conferimento nelle altre discariche di un maggiore quantitativo di rifiuti prodotti in provincia".