26 febbraio 2019- 17:51 Rifiuti: visita Confindustria e Gava a termovalorizzatore Brescia

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Una delegazione congiunta ministero dell’Ambiente-Confindustria ha visitato oggi il termovalorizzatore di Brescia, il più grande impianto in Italia e tra i più all’avanguardia in Europa. Per il ministero è intervenuto il sottosegretario Vannia Gava; per Confindustria, il presidente del gruppo tecnico Industria e Ambiente, Claudio Andrea Gemme. L’impianto lombardo produce energia elettrica per 200.000 famiglie e riscaldamento per 60.000 abitazioni da 710.000 tonnellate di rifiuti annui. È stato realizzato con le tecnologie più avanzate, per garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute, come dimostra il fatto che il 50% dell’investimento per la sua realizzazione è confluito nei sistemi di depurazione e di protezione ambientale. L’impianto di Brescia, così come quello di Copenhagen visitato in precedenza dalla delegazione, è la prova concreta che i termovalorizzatori, tassello fondamentale dell’economica circolare, possono integrarsi positivamente nel territorio.