26 febbraio 2019- 17:51 Rifiuti: visita Confindustria e Gava a termovalorizzatore Brescia (2)

(AdnKronos) - "Waste to energy -commenta Gemme - significa trarre dal rifiuto utilità sotto forma di energia quando il recupero sotto forma di materia non è possibile e l’unica scelta è la discarica. Dobbiamo utilizzare tutte le leve dell’economica circolare, dall’ecodesign, al riciclo fino alla valorizzazione energetica del rifiuto per assicurare tutela dell’ambiente, della salute, competitività delle nostre imprese e contrasto alla criminalità". "Quando si parla di economia circolare, si intende, in fondo, ribaltare il concetto di rifiuto che smette di essere un problema da gestire e diventa una opportunità da cogliere", sottolinea Gava. I termovalorizzatori, aggiunge, "sono l’anello mancante perché trasformano in materia prima anche quello che in gergo viene chiamata ‘frazione secca non riciclabile': diventando combustibile per la creazione di energia elettrica e termica, anche questa parte diventa risorsa". Ecco perché, aggiunge Gava, "dobbiamo avere il coraggio di proseguire lungo la strada dell’innovazione tecnologica, non bloccando l’evoluzione ma al contrario migliorando sempre più i processi: è un concetto di cui il termovalorizzatore di Brescia è un ottimo esempio".