RIFIUTI: ZAIA, CONSIGLIO DI STATO CI HA DATO RAGIONE SUL PIANO DELLA REGIONE VENETO

15 maggio 2017- 17:50

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli presentati dalla Regione Veneto contro le sentenze del Tar del Veneto che aveva accolto i ricorsi presentati da una decina di imprese contro alcuni aspetti del piano rifiuti, ma il ricorrente motivo delle impugnazioni riguardava l’asserita mancanza del potere di approvare il piano in capo al Consiglio regionale poiché al momento di assunzione dell’atto, 29 aprile 2015, era esaurito il quinquennio di durata in carica per cui l’organo operava nel cosiddetto regime di “prorogatio”, istituto secondo il quale è consentito un funzionamento limitato. Nel dare notizia del pronunciamento il presidente della Regione Luca Zaia commenta: “Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione sulla questione fondamentale, respingendo l’asserzione che ci fosse carenza di potere da parte del consiglio regionale che lo aveva approvato”.Il Tar aveva infatti ritenuto che mancasse il requisito della necessità e dell’urgenza e quindi aveva affermato che il Consiglio regionale non aveva il potere, ultimata la legislatura e in attesa del voto, di approvare il piano perché doveva applicarsi il regime della competenza ridotta correlata all’esercizio dei compiti in regime di “prorogatio”. La Regione ha quindi fatto appello al Consiglio di Stato.