10 ottobre 2019- 16:45 Riforme: Biancofiore, 'appoggiare referendum per bocciare governo'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto 'volete bene alla mamma'? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei parlamentari e questo governo abusivo a casa, cosa scegliereste? Certa della risposta, mi spingo a chiedere a Berlusconi, Salvini e Meloni di appoggiare il referendum previsto dalla Costituzione affinché la riforma diventi legge". Lo afferma la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore."Ricordo infatti -aggiunge- che trattasi di referendum confermativo e non abrogativo e che quindi nessuno potrà tacciarci di voler abolire il taglio e di essere poltronari se, come nel Dna del centrodestra, si darà l’ultima parola al popolo italiano che ha tutto il diritto di poter finalmente votare qualcosa e che con tutta evidenza avrà l’opportunità di dire la propria anche sul governo opportunistico 5 stelle-Pd. Nato, è sempre bene ricordarlo, al fine di sterilizzare l’Iva e di tagliare i parlamentari. Va da sé che se il popolo boccia il taglio dei parlamentari, boccia il governo".