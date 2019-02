26 febbraio 2019- 16:16 **Riforme: Brescia, 'da domani esame pdl taglio parlamentari'**

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Inizierà domani in commissione Affari Costituzionali alla Camera l’iter della proposta di legge costituzionale, approvata dal Senato, per ridurre il numero dei parlamentari. I relatori del provvedimento saranno i capigruppo di maggioranza in commissione, Anna Macina (M5S) e Igor Iezzi (Lega)". Lo annuncia il presidente della I commissione di Montecitorio, Giuseppe Brescia (M5S). “Sempre domani inizierà l’esame della proposta di legge, anche questa approvata dal Senato, per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Il relatore sarà Giuseppe D’Ambrosio (M5S)” aggiunge Brescia.