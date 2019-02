6 febbraio 2019- 18:38 Riforme: Brescia (M5S), 'taglio parlamentari dimostra che siamo diversi'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Siamo alla vigilia di una giornata storica. Domani il Senato si pronuncerà sulla proposta per il taglio dei parlamentari, ma non manca chi contesta questa piccola grande riforma accampando alibi e pretesti. Non devono spiegarlo a noi, ma agli italiani, illusi e frustrati da vent’anni di promesse e fallimenti". Lo afferma Giuseppe Brescia, del Movimento 5 stelle, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. "Noi -aggiunge- siamo diversi, noi vogliamo andare fino in fondo, non solo per ridurre i costi, ma per una questione di credibilità e serietà. Il cambiamento deve partire dalle istituzioni e domani gli italiani ancora una volta potranno vedere la differenza".