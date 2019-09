30 settembre 2019- 19:54 Riforme: Brescia, 'per voto 16enni basta emendamento a pdl su elettorato'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Con il voto ai 16enni, storica proposta del MoVimento 5 Stelle, daremo potere e responsabilità a più di un milione di giovani italiani che a 16 e a 17 anni parteciperanno con il loro voto alle decisioni pubbliche. Possiamo farlo già con un emendamento al Senato, dove è ferma la proposta di legge costituzionale (AS 1440) approvata a luglio alla Camera". Lo dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle."Così facendo potremo raggiungere più velocemente questo importante risultato e mantenere quest’impegno. Sarà l’occasione anche per abbassare l’età per diventare senatori, oggi fissata a 40 anni. I giovani diventano protagonisti se possono candidarsi alle elezioni, non solo se possono votare”.