7 ottobre 2019- 18:20 Riforme: Casellati, istituti democrazia diretta contro misure scollate da realtà

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "La forza degli istituti di democrazia diretta risiede sicuramente nella loro capacità di offrire nuove possibilità di partecipazione, ascolto e coinvolgimento dei cittadini. Opportunità indispensabili per scongiurare il rischio di procedimenti legislativi autoreferenziali o scollati dalla realtà, ma anche per ridurre il divario tra governanti e governati". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un passaggio della sua lectio magistralis all'università Luiss su 'La Costituzione tra passato, presente e futuro'.