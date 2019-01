7 gennaio 2019- 13:06 **Riforme: Casellati, 'salvaguardare centralità Parlamento'

Reggio Emilia, 7 gen. (AdnKronos) - La democrazia "non deve essere mai data per scontata e va salvaguardata in tutte le sue articolazioni, compresa quella centralità del Parlamento che rappresenta tutti i cittadini". Lo ha affermato il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, parlando a Reggio Emilia in occasione della cerimonia per il 222/mo anniversario del Tricolore.