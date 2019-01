9 gennaio 2019- 15:34 Riforme: Ceccanti, 'bene ok a mio emendamento su quorum ma ancora nodi'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Il 25% che il mio emendamento inserisce sia per il referendum propositivo sia per quello abrogativo non è un quorum di partecipazione, è un quorum di approvazione: in altri termini i Sì, oltre che essere superiori ai No, dovrebbero essere almeno 12.5 milioni dato che gli elettori sono 50 milioni. Mi sembra un passaggio molto positivo, visto che in precedenza il quorum era zero". Lo dichiara Stefano Ceccanti del Pd. "Anche se questa è obiettivamente la questione più semplice da spiegare, e l’esito è stato positivo, sono però molto importanti anche le altre due, più complesse, che abbiamo sollevato: la questione dei limiti, in particolare sulle leggi di spesa e in materia penale, e quella dell’alternatività tra proposta popolare e controprogetto parlamentare"."Come sempre lavoreremo rigorosamente sul merito, attenendoci rigorosamente ai contenuti, per una democrazia rappresentativa che può essere corretta dalla democrazia diretta, ma non svuotata", conclude.