16 ottobre 2019- 19:59 Riforme: da Fi, Italia Viva e +Europa raccolte firme per referendum su taglio

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - I deputati Debora Bergamini di Forza Italia, Roberto Giachetti di Italia Viva e Riccardo Magi di +Europa hanno presentato oggi "la richiesta per dare corso alla procedura di raccolta delle firme di un quinto dei deputati", prevista sulla base dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, "per richiedere il referendum" sul taglio del numero dei parlamentari. Lo ha annunciato in aula alla Camera il presidente di turno, Fabio Rampelli.