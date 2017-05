RIFORME: D'ALIA, NECESSARI INTERVENTI SU RAPPORTO STATO-REGIONI E SU PROVINCE

17 maggio 2017- 14:50

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Dopo la bocciatura referendaria delle riforme costituzionali, resta "centrale" la necessità di regolare i rapporti tra Stato e autonomie locali (Regioni e Province), anche se "è un tema che non trova posto nell'agenda politica". Lo dice Gianpiero D'Alia, presidente della commissione parlamentare per le Questioni regionali, presentando la relazione sulle forme di raccordo tra lo Stato e le Autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali. Un documento frutto di due anni di lavoro che individua criticità e propone soluzioni, per mettere "il Parlamento nella condizione di discutere e assumere le decisioni che riterrà più opportune".Quattro i filoni sviluppati della relazione. Innanzi tutto individuare nel Parlamento la sede di dibattito e confronto sulle questioni relative agli enti territoriali e quindi di soluzione di eventuali conflitti. Obiettivo da raggiungere attuando l'articolo 11 della riforma del Titolo V, che prevede di integrare la commissione per le Questioni regionali con i rappresentanti delle Autonomie territoriali.