RIFORME: D'ALIA, NECESSARI INTERVENTI SU RAPPORTO STATO-REGIONI E SU PROVINCE (3)

17 maggio 2017- 14:50

(AdnKronos) - Più in generale, secondo il presidente della Commissione, alla luce delle conclusioni della relazione, "dopo la bocciatura delle riforme" il Parlamento dovrà valutare interventi legislativi e regolamentari "per riformare il sistema e renderlo più efficiente dal punto di vista dell'attività legislativa dello Stato e delle Autonomie; dal punto di vista della prevenzione dei conflitti tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale; dal punto di vista del funzionamento e dell'efficienza delle amministrazioni statali, regionali e locali, che devono lavorare sempre più in sinergia".