1 ottobre 2019- 18:42 Riforme: Della Vedova, 'Pd accetta agenda antiparlamentare M5S'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Con il ‘taglio dei parlamentari’ preteso da Di Maio, e presentato come antipasto di una riforma che porta all’introduzione del vincolo di mandato, il Pd e il resto della maggioranza accettano l’agenda populista e antipolitica del M5S”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Non era necessario! Bastava dire ‘taglio sì, ma non così’ e inserire la riduzione del numero di eletti in una riforma anche minima, ma necessaria, della Costituzione. L’8 ottobre il M5S consumerà così l’orgia mediatico-giacobina con lo scalpo del parlamentarismo liberal-democratico. Dopo di che - prosegue il segretario di Più Europa - si cercherà di strappare eventuali correttivi costituzionali e riforme elettorali che, isolate, apriranno il latinorum di chierici sulla difensiva. Un’overdose di populismo che transita indenne dal Conte 1 al Conte bis”, conclude Della Vedova.