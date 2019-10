8 ottobre 2019- 14:06 Riforme: Delrio, 'Pd voterà compatto, unica in dubbio deputata estero'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "No, nessun deputato mi ha comunicato che voterà in modo difforme dal gruppo". Graziano Delrio risponde così all'Adnkronos in merito alla tenuta del gruppo Pd sull'imminente voto sul taglio del numero dei parlamentari. "L'unica in dubbio, e ci stiamo lavorando, è una deputata eletta all'estero". Si tratta di Francesca La Marca, nata a Toronto ed eletta nella ripartizione America Settentrionale e Centrale. "Per il resto -prosegue Delrio- ritengo che il gruppo voterà compatto e ci sono pochi assenti, tre o quattro, tutti giustificati. Tra questi, per dire, c'è Gentiloni...". "Sul documento che abbiamo chiuso ieri è stato fatto un ottimo lavoro, siamo soddisfatti", aggiunge il presidente del gruppo Pd alla Camera sul pacchetto di contrappesi concordato ieri tra le forze politiche della maggioranza. Un documento, osserva Delrio, che ha dato risposta "anche a chi tra di noi aveva dei dubbi" sulla riforma dei parlamentari.