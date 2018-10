2 ottobre 2018- 17:34 Riforme: Di Maio, con referendum propositivo cittadini come parlamentari

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "I cittadini saranno come i parlamentari" grazie alla proposta di legge sul referendum propositivo. Lo ha detto Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Camera in cui sono state presentate le proposte sul taglio dei parlamentari e il referendum propositivo di M5S e Lega. I dettagli della proposta sul referendum, sono stati illustrati dal capogruppo dei 5 Stelle Francesco D'Uva: "Modifichiamo l'l'articolo 71 della Costituzione migliorando gli strumenti di democrazia diretta, che esistono già". Intanto sulla certezza che le proposte avanzate dai cittadini siano discusse: per presentarle servono "500 mila firme" e poi il "Parlamento sarà tenuto a discuterne entro 18 mesi". "Se il Parlamento approva il testo il referendum non si tiene, se lo approva in maniera diversa si va a referendum con entrambe le proposte in votazione", un referendum "senza quorum" per cui, spiega D'Uva, "non si potrà più fare campagna per il non voto. Noi vogliamo responsabilizzare i cittadini".