2 ottobre 2018- 17:19 Riforme: Di Maio, troppi parlamentari inutili, non Parlamento

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Per me troppi parlamentari sono inutili, non il Parlamento". Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera in una conferenza stampa sulle riforme aggiungendo che M5S e Lega, ad esempio, che il bicameralismo "resta un cardine fondamentale, manteniamo la doppia lettura".