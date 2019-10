7 ottobre 2019- 19:28 Riforme: documento maggioranza, proposta legge elettorale entro dicembre

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - La proposta della maggioranza per una nuova legge elettorale verrà presentata entro fine anno, ovvero entro il mese di dicembre. E' questo il primo punto messo nero su bianco sul testo sottoscritto dalle forze di maggioranza sulle riforme, un'intesa siglata alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. "I capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al dialogo con le forze di opposizione", si legge nel documento che indica come primo punto proprio il restyling della legge elettorale."La riduzione del numero dei parlamentari incide sul funzionamento delle leggi elettorali di Camera e Senato - si legge nel testo - aggravandone alcuni aspetti problematici, con riguardo alla rappresentanza sia delle forze politiche sia delle diverse comunità territoriali. Conseguentemente, ci impegniamo a presentare entro il mese di dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato al fine di garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze linguistiche".