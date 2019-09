20 settembre 2019- 16:50 **Riforme: D'Uva, 'taglio parlamentari a prima data utile come da accordo di governo'**

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Il taglio del numero dei parlamentari aspetta solo l’ok finale della Camera. Dopodiché avremo mezzo miliardo da reinvestire in servizi per gli italiani, un Parlamento più efficiente e cittadini che torneranno al centro della vita politica. Adesso mancano un paio di ore di lavoro e anche questo traguardo sarà raggiunto". Lo dice in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva. "Per arrivare a questo obiettivo le forze che compongono l’attuale maggioranza hanno preso un accordo ben preciso: il voto definitivo sulla riduzione di deputati e senatori -sottolinea D'Uva- sarà inserita nel primo calendario utile. Già mercoledì prossimo, in occasione della conferenza dei capigruppo, sarà fissata la data". "Tutto il resto sono chiacchiere. Abbiamo preso un impegno di fronte al Paese, lo abbiamo portato avanti e adesso verrà votato. I cittadini aspettano risposte, e noi abbiamo l'obbligo e il dovere di dargliele e agire coi fatti", conclude.