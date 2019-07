5 luglio 2019- 12:05 Riforme: Fraccaro, 'accolti emendamenti su referendum, procede spedito'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “Il nostro impegno ad approvare riforme condivise prosegue anche per il referendum propositivo: sono infatti stati accolti molti emendamenti delle opposizioni a dimostrazione della volontà di integrare nel testo le ragioni di tutti. Anche gli emendamenti presentati dai relatori tengono conto del dibattito e dei contributi forniti nel corso delle audizioni. Sono quindi particolarmente soddisfatto dall’iter parlamentare del referendum propositivo, una riforma che rafforzerà la nostra democrazia dando più potere ai cittadini”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.“Con gli emendamenti accolti e con quelli presentati dai relatori - prosegue - il testo costituzionale risulterà più snello e la disciplina del procedimento più chiara. Coerentemente con l’obiettivo di riforme costituzionali puntuali, la riforma del referendum abrogativo esce dal testo all’esame delle Camere e sarà oggetto di apposito disegno di legge. Le modifiche esplicitano anzitutto che le proposte di iniziativa popolare rafforzata dovranno essere redatte in articoli e potranno riguardare solo leggi ordinarie". "Al fine di rispondere alle esigenze emerse nel corso del dibattito parlamentare nonché delle audizioni in I Commissione al Senato, poi, si è proposto di lasciare nel testo dell’articolo 71 solo i limiti sostanziali alla nuova iniziativa legislativa rafforzata, mentre le loro specificazioni e i limiti procedurali sono spostati nella legge costituzionale n. 1 del 1953", va avanti il ministro.