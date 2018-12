12 dicembre 2018- 15:14 Riforme: Fraccaro, ddl in Aula a gennaio per dibattito più ampio

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - “La decisione di chiedere il rinvio dell’esame della proposta di legge sull’introduzione del referendum propositivo dimostra che vogliamo garantire un ampio dibattito sul tema. Abbiamo accolto la istanze delle opposizioni di portare il provvedimento in Aula a gennaio in modo da sgomberare il campo da ogni polemica e concentrare il confronto sui contenuti. Vogliamo che tutte le forze politiche affrontino con spirito costruttivo una riforma che renderà più forte e partecipata la nostra democrazia”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “Il testo base depositato in commissione -aggiunge- è il frutto di un lavoro ponderato e condiviso, il M5S porta avanti da sempre l’impegno politico per l’introduzione degli strumenti di democrazia diretta e il giro di audizioni di esperti e costituzionalisti ha fornito ampi spunti di riflessione. Viste anche le tempistiche d’Aula, il rinvio a gennaio consentirà un esame attento e approfondito della proposta di legge. Il referendum propositivo resta una priorità della maggioranza e del governo del cambiamento, perché consente di integrare democrazia diretta e rappresentativa".