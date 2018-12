12 dicembre 2018- 15:14 Riforme: Fraccaro, ddl in Aula a gennaio per dibattito più ampio (2)

(AdnKronos) - "Il nostro modello prevede che le Camere abbiano un ruolo decisivo, perché il referendum si attiva solo in caso di loro inerzia, e questo significa che cittadini e deputati lavoreranno in sinergia alla formazione delle leggi. Ci sarà modo di esaminare la proposta di legge nel merito e procedere con la sua approvazione dopo un ampio confronto parlamentare". "A differenza di quanto accaduto durante il mandato dell’ex premier Renzi, vogliamo che il Parlamento -conclude Fraccaro- lavori in maniera attiva per realizzare il programma votato dai cittadini”.