7 gennaio 2019- 08:37 Riforme: Fraccaro, 'su quorum referendum deciderà Parlamento'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Sul quorum per il referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare "saranno le Camere, non io né Salvini, a deliberare in merito. La Costituzione è di tutti, quindi le riforme costituzionali vanno fatte cercando il consenso più largo possibile ascoltando tutti, soprattutto le minoranze". Lo ribadisce il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."L’iniziativa legislativa popolare -aggiunge- rafforzata stimolerà il Parlamento a legiferare in materie nelle quali gli equilibri delle maggioranze renderebbero difficile una decisione. Inoltre indurrà a trovare soluzioni supportate dal consenso popolare e a difenderle nel Paese. In definitiva rafforzerà la legittimazione delle decisioni parlamentari e favorirà una vera stabilità delle decisioni politiche".