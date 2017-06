RIFORME: GIACHETTI, DOV'è PROPOSTA D'ALEMA?

5 giugno 2017- 20:49

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Oggi è il 5 giugno. Come racconta questa clip D'Alema pochi mesi fa sosteneva che erano sufficienti 6 mesi per fare una buona Riforma Costituzionale. Chi l'ha vista? #fanfarone”. Così Roberto Giachetti sulla sua pagina Facebook, dove posta il video di una dichiarazione di D’Alema in cui presentava il progetto di riforma costituzionale da fare in 6 mesi.