9 gennaio 2019- 20:06 Riforme: intesa Lega-M5S-Pd su quorum, servirà sì 25% ovvero 12,5mln voti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - I 5 Stelle sottolineano l'esigenza di ascolto delle opposizioni visto che si tratta di materie costituzionali. "La Costituzione è di tutti e per questo -dice la relatrice Fabiana Dadone- occorre che la maggioranza sia aperta non solo all'ascolto delle opposizioni, ma è necessario che la maggioranza cerchi di costruire l'accordo più ampio possibile anche a costo di sacrificare alcune delle sue ragioni". Più che soddisfatta, ovviamente, la Lega. Siamo di fronte a "un risultato doppiamente positivo: nella sostanza e nel metodo", dice Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Il 25%, così come prevede l'emendamento Ceccanti -spiega- è, dal nostro punto di vista, ancora più 'forte' del 33%, di quanto prevedevamo noi: è vero che si abbassa la soglia dei votanti richiesti perché la consultazione sia valida, ma ora se vanno a votare il 44% degli elettori e nelle urne i favorevoli si 'fermano' al 24% il referendum non passa, mentre nel caso del quorum al 33% previsto dalla Lega, votando ad esempio proprio il 33% per passare il referendum avrebbe avuto bisogno solo del 17,5% più uno dei voti degli italiani alle urne". Per Iezzi poi "va sottolineato che per una materia così delicata stiamo evitando errori del passato", cioè l'approvazione a colpi di maggioranza. Ed inoltre procedendo punto per punto e non con una riforma costituzionale complessiva potrebbe essere più facile raggiungere l'obiettivo, si spiega. Il voto sull'emendamento Ceccanti, sul quale oggi è stato dato parere positivo dalla relatrice Dadone, dovrebbe essere votato domani in commissione Affari Costituzionali. Con questa proposta il referendum sulla trivelle, quello del 'ciaone' del renziano Ernesto Carbone, che era sostenuto dai bersaniani e osteggiato da Matteo Renzi, sarebbe passato.