21 ottobre 2018- 15:00 Riforme: Italia seconda in Ue per numero parlamentari, ma pochi su popolazione

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - Con 630 deputati e 321 senatori (compresi quelli a vita) per complessive 951 unità, l'Italia è il secondo Paese dell'Unione europea con il maggior numero di parlamentari, preceduto soltanto dalla Gran Bretagna, che ne ha 1.442. Tuttavia l'incidenza in rapporto alla popolazione è tra le più basse d'Europa, con un deputato e 0,5 senatori su 100mila abitanti. A rivelarlo è il dossier predisposto dal Servizio studi del Senato, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge che punta a ridurre a 400 e 200 i membri, rispettivamente, di Camera e palazzo Madama.Continuando a scorrere la graduatoria, seguono Francia (925), Germania (778), Spagna (616), Polonia (560), Romania (465), Svezia (349), Grecia (300 con sistema monocamerale), Repubblica Ceca (281), Austria (244), Bulgaria (240) e Portogallo (230), entrambe con un'unica Camera; Olanda 225, Irlanda 218, Belgio 210. Quindi una serie di Paesi che non hanno la Camera alta: Finlandia (200), Ungheria (199), Danimarca (179), Croazia (151), Slovacchia (150), Lituania (141), con l'interruzione della Slovenia (130 con bicameralismo), seguiti da Estonia (101), Lettonia (100), Malta (68), Lussemburgo (60), Cipro 56. In quest'ultimo caso occorre segnalare che si tratta degli eletti della comunità greco-cipriota, mentre restano vacanti i restanti 24 seggi che la Costituzione assegna alla componente turco-cipriota, ma che non partecipa alle elezioni.