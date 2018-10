21 ottobre 2018- 15:00 Riforme: Italia seconda in Ue per numero parlamentari, ma pochi su popolazione (4)

(AdnKronos) - In Germania il Bundesrat è composto da 69 membri espressi dai governi dei Lander, che li nominano e li revocano. All'estremo opposto l'House of Lords britannica, dove non vige un limite numerico e attualmente siedono 792 rappresentanti non eletti.In Francia il Senato è elettivo di secondo grado e conta 348 senatori, eletti da un collegio di più di 160.000 'grandi elettori', mentre in Spagna la maggior parte dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto e per una minore parte sono designati dai Parlamenti delle diciassette Comunità autonome. Guardando alla graduatoria, il Regno Unito è la nazione con il più alto numero di senatori, 792, con un'incidenza di 1,2 per 100mila abitanti, mentre la Germania, nona con i suoi 69 membri del Bundesrat, detiene il primato di incidenza, 0,1. L'Italia, terza per componenti, 321 compresi i senatori a vita, e ottava per incidenza, 0,5, passerebbe, rispettivamente, al quinto e terzo posto, con 200 membri e un'incidenza dello 0,3.