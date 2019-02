5 febbraio 2019- 18:41 Riforme: M5S, con meno parlamentari giù costi più efficienza

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Il disegno di legge di revisione della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari è un passo importante verso un obiettivo storico del Movimento 5 Stelle: ridare credibilità e sobrietà alle istituzioni". Lo affermano i rappresentanti M5S nella commissione Affari costituzionali del Senato, a proposito del ddl oggi all'esame dell'Aula di Palazzo Madama."Il nostro programma complessivo di riforma della Costituzione -aggiungono- prevede modifiche puntuali con disegni di legge snelli e focalizzati su singoli argomenti. Con questa proposta ci concentriamo sulla composizione delle Camere. Un altro ddl introduce il referendum propositivo, un grande strumento di democrazia diretta. E' il modo corretto per valorizzare la nostra Carta fondamentale rispettando il diritto-dovere dei cittadini di esprimersi e partecipare in modo compiuto. Passare da 945 a 600 parlamentari permette di ottenere due obiettivi a lungo perseguiti: una riduzione dei costi del Parlamento, con un risparmio di 500 milioni a legislatura e un miglior funzionamento delle Camere".