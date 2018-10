2 ottobre 2018- 18:23 Riforme: M5S-Lega 'via 345 parlamentari', risparmi per 100 mln all'anno (2)

(AdnKronos) - "Le abbiamo chiamate riforme del cambiamento -spiega Fraccaro- perchè incarnano più di tutte le altre, lo spirito del cambiamento su cui abbiamo avuto il mandato degli elettori il 4 marzo. Noi non vogliamo stravolgere la Costituzione perchè sappiamo che è una Carta delicata e che va toccata solo dove è necessario". Il taglio dei parlamentari è contenuto in una proposta in 3 articoli che interviene unicamente sui numeri. Così, spiega Fraccaro, se "ci sarà un referendum, i cittadini potranno decidere su una singola puntuali modifica". E si eviterà anche di ripetere gli errori del passato quando, ricorda Calderoli, il taglio dei parlamentari venne bocciato al referendum del 2006 perchè "inserito in un quadro più complesso" di riforme. Insieme alla riduzione del numero dei parlamentari, M5S e Lega hanno presentato anche una proposta sul referendum propositivo che "migliora gli strumenti di democrazia diretta, che esistono già", dice il capogruppo M5S, Francesco D'Uva. Grazie a questa legge, sottolinea Di Maio, "i cittadini saranno come i parlamentari". Se la Corte Costituzionale dichiarerà ammissibile il referendum, ovvero la legge sulla quale si chiede lavori il Parlamento, il Parlamento sara' obbligato ad esaminarla entro 18 mesi. Trascorsi i 18 mesi senza che il Parlamento si sia espresso, scatterà il referendum, che non avrà bisogno di un quorum per essere valido.