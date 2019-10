3 ottobre 2019- 15:49 Riforme: Marcucci a M5S, 'lasciate stare Iotti'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Consiglio agli autori del blog del M5S di andare a rileggersi per bene le parole di Nilde Iotti, usata maldestramente come testimonial della riforma taglia parlamentari". Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, dopo che nel Blog delle Stelle a sostegno della riforma del taglio dei parlamentari vengono citate alcune dichiarazioni di Nilde Iotti: "Ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto", disse in un'intervista del 1984. "Ricordo che l'allora Presidente della Camera -prosegue Marcucci- fu una delle prime politiche a mettere in risalto i limiti del bicameralismo paritario. Un ambito che non è minimamente toccato, aggiungo purtroppo, dalla riforma che verrà approvata la prossima settimana alla Camera".