6 febbraio 2019- 17:39 Riforme: Martina, 'taglio parlamentari arma distrazione massa'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Mi pare chiaro purtroppo che la maggioranza non voglia un vera riforma del Parlamento, i 5stelle in particolare vogliono usare il tema come arma di distrazione di massa per nascondere il fallimento delle loro scelte economiche. Basta ricordare che l’Italia quest’anno crescerà realmente cinque volte meno di quanto hanno annunciato solo un mese e mezzo fa". Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd."Sulla riforma del Parlamento -aggiunge- abbiamo fatto tre proposte precise. E continuiamo ad aspettare una risposta seria sul superamento del bicameralismo per avere finalmente una Camera delle autonomie. I 5stelle hanno paura anche di questo? Va fatta chiarezza sì, perché se la maggioranza non vuole, deve dirlo con trasparenza ai cittadini senza inventare scuse”.