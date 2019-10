26 ottobre 2019- 18:51 Riforme: Meloni, 'in piazza per presidenzialismo e tetto tasse in Costituzione'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Elezione diretta del Capo dello Stato. Abolizione dell’istituto ottocentesco dei senatori a vita. Tetto alle tasse in Costituzione. Supremazia ordinamento italiano su quello europeo. Vieni a firmare in piazza le battaglie storiche di Fratelli d’Italia e della destra italiana. Restituiamo il potere nelle mani del popolo italiano. Chi è con noi?" Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, indicando i luoghi di raccolta delle firme organizzati da Fdi nel fine settimana.