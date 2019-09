6 settembre 2019- 18:09 Riforme: Migliore, 'taglio parlamentari e proporzionale, base intesa Pd-M5S' (2)

(AdnKronos) - Quindi contestualmente al taglio degli eletti, 'bandiera' dei 5 Stelle, partirà il percorso di una riforma costituzionale bis? "Se ne è parlato molto poco ma proprio questa è stato l'architrave dell'accordo, una pietra angolare. Per i 5 Stelle l'approvazione definitiva del taglio del numero dei parlamentari era una conditio sine qua non. A questo via libera si accompagnerà una riforma organica, complessiva come chiedevamo noi. I capi politici di 5 Stelle e Pd hanno affrontato questo tema e lo hanno risolto con un'intesa". Una riforma costituzionale bis: insomma, vi date un orizzonte lungo... "Io penso che questo -risponde Migliore- sarà un governo di legislatura. Perché probabilmente cambierà anche il metodo. Prima c'erano due programmi che si ricattavano l'un l'altro. Qui stiamo rimettendo al centro il Parlamento, le decisioni dovranno essere prese sulla base di un programma. Su taglio dei parlamentari, legge elettorale e riforme è stato raggiunto un accordo e non vedo il motivo di rimetterlo in discussione".